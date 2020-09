MotoGp 2020, Max Biaggi su Dovizioso: “Sarebbe bello che dopo tre secondi posti Andrea vincesse”

In conclusione della gara di Moto3 del Gran Premio dell’Emilia Romagna del Motomondiale 2020, Max Biaggi (quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike) è salito sul gradino più alto del podio. Questa volta non come pilota, ma nelle vesti di team manager grazie alla vittoria di Romano Fenati. Quest’anno il Max Racing Team è diventato il Factory Team di Husqvarna Motorcycles. E proprio Max in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha espresso alcune considerazioni sulla stagione in corso della MotoGp.

MotoGp, Max Biaggi: “È un campionato strano, con ritmi forsennati”

Max Biaggi ha dichiarato su Fenati: “L’ho voluto perché un pilota vincente non dimentica come si fa. Quest’anno avrebbe preferito correre in Moto2, ma per me è sempre meglio fare un anno in più e ottimizzare la carriera in Moto3 con un team vincente, che salire in Moto2 con una squadra che non lo è”. “Sarà un dispiacere per chi rema contro – ha aggiunto -, ma Romano e io non abbiamo mai avuto un dissapore”. Max ha aggiunto: “Lui non ha bisogno di consigli: la sola cosa dove ho perso la voce è stato nei sorpassi: interno, interno, interno. Passando all’esterno rischi di più, porti a casa molto di meno e l’errore è più facile”.

Il sei volte iridato ha espresso anche alcune considerazioni sulla stagione in corso della MotoGp: “È un campionato strano, con ritmi forsennati. Gare tutte attaccate dove gli infortuni e gli errori si pagano, in cui si va fortissimo”. “A essere romantico mi piacerebbe vedere l’Aprilia giocarsela – ha aggiunto Max -, conquistare il primo podio. È evidente che sia cresciuta, ma le gare e le posizioni non ti danno il giusto miglioramento”. Biaggi ha proseguito la sua analisi su questa prima parte di prove del Motomondiale: “Nelle ultime gare è esploso Mir. Joan è sorprendente, credo abbia molto in mano la Suzuki, e quando si crea questa alchimia nulla è impossibile. Un’altra storia romantica da raccontare è quella di Dovizioso: sarebbe bello che dopo tre secondi posti Andrea vincesse”.

Infine, il team manager Max Racing Team ha affermato su Valentino Rossi: “È quello che ha più esperienza, il solo ad avere qualcosa in più di tutti, però, ahimè, non basta solo quella oggi”.