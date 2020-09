MotoGP, Valentino Rossi stando al sito Speedweek potrebbe lasciare

Stando a quanto riportato dal sito Speedweek.com Valentino Rossi starebbe per annunciare il suo ritiro. Quanto affermato dal sito in questione al momento non viene confermato dalla Yamaha, anzi la casa dei tre diapason nega questa eventualità.

Secondo il sito Speedweek.com Valentino Rossi potrebbe annunciare il ritiro

Come in tutte le situazioni come questa, la notizia lanciata dal sito Speedweek è da prendere con le dovute cautele. Comunque, il direttore Gunther Wiesinger riferisce di avere sentito una ‘voce fondata’ di un “importante annuncio”. O più specificamente di un comunicato imminente. Il direttore del sito specifica che questo annuncio dovrebbe riguardare il pilota della Ducati Andrea Dovizioso. Il pilota della Casa di Borgo Panigale, infatti, avrebbe comunicato nei giorni passati di avere ricevuto un’offerta particolarmente “interessante“.

In questa ricostruzione di Speedweek rientrerebbe anche il rallentamento dell’accordo di Petronas con il nove volte campione del mondo. E anche alcune dichiarazioni fatte da esponenti del Team malese.

Aggiungendo i risultati ottenuti dal Dottore dal 2019, per il direttore Wiesinger, non sarebbe sorprendente se Rossi annunciasse il suo ritiro dalla MotoGP in un futuro molto ravvicinato.

Quindi, stando alla ricostruzione di Speedweek ad approdare, la prossima stagione, nel Team Petronas potrebbe essere proprio Andrea Dovizioso, che avrebbe dichiarato: “Mi sento forte, voglio continuare a lottare per il titolo nelle prossime stagioni e in MotoGP“.