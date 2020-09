MotoGp, Valentino Rossi: “Voglio lottare ancora per il podio”

Valentino Rossi, al termine della sessione di test svolti ieri, 15 settembre, sul tracciato di Misano Adriatico in vista della gara di MotoGp è apparso molto motivato. Domenica, infatti si svolgerà il Gran Premio Emilia Romagna sempre sul tracciatodi Misano. Il Dottore nella scorsa gara ha lottato fino all’ultimo giro prima per il secondo posto e poi per il terzo posto. Pertanto, dopo essere andato “molto vicino“, l’obiettivo per questo weekend è: il podio.

MotoGp, GP Emilia Romagna, Valentino Rossi “Abbiamo trovato qualcosa di positivo che può aiutarci a essere più forti”

Valentino Rossi al termine della sessione di test sul tracciato di Misano Adriatico ha dichiarato: “La scorsa settimana ero vicino al podio, la gara è durata solo un giro di troppo“. E poi su quanto effettuato durante i test: “Abbiamo compiuto molti giri ieri durante i test e abbiamo trovato qualcosa di positivo che forse può aiutarci in questo fine settimana a essere più forti“. Pertanto, il nove volte campione del mondo ha affermato: “Voglio lottare ancora per il podio, ma il livello è molto alto“.

A partire dalla prove libere di venerdì, inoltre, potremo inoltre verificare se il team della Casa dei tre diapason è riuscito a diminuire il gap della M1 della minor velocità di punta (circa 7-8 km/h) e in accelerazione.