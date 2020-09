Motomondiale, Valentino Rossi è il pilota con più punti nella storia

In vista della gara di MotoGP sul circuito di Misano, Valentino Rossi si è concesso solo una breve pausa e ha già ripreso gli allenamenti. Il Dottore per trovare il miglior feeling possibile con la gara sta svolgendo una serie di allenamenti al Ranch di Tavullia insieme ai ragazzi dell’Academy. E proprio in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale si vede il nove volte campione del mondo in azione insieme a Franco Morbidelli, Andrea Migno e Stefano Manzi.

MotoGP, Carlos Checa: “Mi piacerebbe che Valentino vincesse il campionato”

Attualmente Valentino Rossi è 7° in classifica ai 25 punti di distanza da Fabio Quartararo. Inoltre, Valentino ha confermato anche nell’ultima gara di essere il pilota della Casa dei tre diapason più costante. Pertanto, fare un piccolo pensiero sul titolo mondiale sembra abbastanza possibile visto anche l’andamento della stagione.

L’ex pilota Carlos Checa, in una recente intervista ha dichiarato su Valentino Rossi: “E’ un pilota che sa come ottenere un grande risultato nelle peggiori situazioni… Mi piacerebbe che Valentino vincesse il campionato”.

La classifica per record di punti nel Mondiale

Prendendo a riferimento le gare dei campionati Mondiali dal 1949 ad oggi il pilota con il numero maggiore di punti è Valentino Rossi. Alle spalle del Dottore una folta schiera di piloti che hanno fatto la storia delle due ruote da corsa.

La classifica dei primi 15 piloti nella storia

1. Valentino Rossi – p. 5.305

2. Dani Pedrosa – p. 2.970

3. Jorge Lorenzo – p. 2.899

4. Andrea Dovizioso – p. 2.421

5. Mick Doohan – p. 2.283

6. Marc Marquez – p. 2.275

7. Alex Barros – p. 2.079

8. Loris Capirossi – p. 1.840

9. Casey Stoner – p. 1.815

10. Nicky Hayden – p. 1.698

11. Max Biaggi – p. 1.624

12. Alex Criville – p. 1.610

13. Carlos Checa – p. 1.485

14. Eddie Lawson – p. 1.296

15. Sete Gibernau – p. 1.254