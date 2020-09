SBK, Round Teruel: ecco come seguire le gare in diretta e differita

Sbk round Teruel. Il Campionato del mondo delle derivate di serie tra poche ore riaccenderà i motori. Non è trascorsa neanche una settimana e già gli appassionati delle due ruote in versione racing potranno ammirare le livree e le evoluzioni della Superbike.

Wsbk 2020, quinto round: Teruel

Sullo stesso tracciato della scorsa settimana, il Motorland Aragon in Spagna le derivate di serie torneranno in scena per il quinto round della stagione 2020. Infatti, anche il calendario 2020 della wsbk ha subito uno stravolgimento a causa della epidemia da Covid-19, e come per la MotoGP alcune tappe vengono disputatate sempre sullo stesso circuito.

Qui a seguire tutti gli orari di Superbike, Supersport 600 e Supersport 300, per seguire il duello per la leadership del mondiale tra Scott Redding e Jonathan Rea su Sky Sport MotoGP e su TV8.

SBK 2020, round Teruel, tutti gli orari per le dirette su Sky

Venerdì 4 settembre

ore 10:25 prove libere uno Superbike

ore 14:55 prove libere due Superbike

Sabato 5 settembre

ore 10:50 Superpole Superbike

ore 11:35 Superpole Supersport

ore 12:15 Superport 300

ore 14:00 Gara 1 Superbike

ore 15:10 Gara Supersport

ore 16:25 Gara Supersport 300

Domenica 6 settembre

ore 11:00 Superpole Race Superbike

ore 12:15 Gara Supersport

ore 14:00 Gara 2 Superbike

ore 15:15 Gara Supersport300

SBK 2020, Round Teruel (Spagna), tutti gli orari per le differite su TV8

Sabato 4 settembre

ore 17:15 Gara 1 Superbike (differita)

Domenica 5 settembre

ore 18:15 Superpole Race Superbike (differita)

ore 19:15 Gara 2 Superbike (differita)