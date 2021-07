Ferrari, Sainz e Leclerc dicono la loro sulla Sprint Qualifying

Questa settimana la Formula 1 è sbarcata a Silverstone e per la prima volta verrà sperimentato un nuovo format la Sprint Qualifying. Questa nuova modalità renderà il weekend senza dubbio interessante dal momento che dal venerdì alla domenica gli appuntamenti da seguire con attenzione saranno molteplici. Le novità principale sarà la Sprint Race che si disputerà sabato pomeriggio e che determinerà la griglia di partenza per il gran premio di domenica. Ieri, in conferenza stampa, i piloti della Ferrari hanno espresso il loro punto di vista su questo inedito formato e sono sembrati entrambi desiderosi di sperimentare questa modalità.

Ferrari, Leclerc: “Curioso di testare il nuovo format”

Charles Leclerc si è così espresso sulla Sprint Qualifying:

“Mi piace provare qualcosa di diverso ogni tanto e sono curioso di testare il nuovo format della Sprint Qualifying. Così in ogni giornata del weekend ci sarà una sessione importante. Venerdì avremo la qualifica tradizionale, al sabato la gara da 100 km e la domenica il Gran Premio. Direi che sarà un fine settimana intenso”.

Il pilota Ferrari ha poi detto di apprezzare particolarmente lo storico circuito di Silverstone per la sua conformazione e le curve veloci. Leclerc ha anche sottolineato che, proprio per le sue caratteristiche, il circuito potrebbe rivelarsi ostico per la Rossa. Ecco le sue parole:

“Silverstone è uno dei miei circuiti preferiti perché ha tante curve ad alta velocità, alcune delle quali sono leggendarie, come Copse oppure le tre in sequenza Maggots, Becketts e Chapel. Credo, però che per noi, come al Paul Ricard (Francia), non sarà facile in gara“.

Sainz: “Sono contento del format”

Anche Carlos Sainz si è mostrato felice della novità:

“Sono contento del format, perché quando hai 22-23 gare l’anno rischia di diventare tutto più monotono. Da un punto di vista interno, da pilota posso dire che per quanto riguarda la gara non cambierà molto. L’obiettivo per la Sprint Race? Guadagnare qualche posizione ma la gara rimane domenica, quindi non dobbiamo commettere errori”.