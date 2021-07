Formula 1, GP Austria 2021: Incognita meteo, Ferrari e ultime notizie

GP Austria| Mancano ormai pochissime ore al gran premio d’Austria che scatterà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio. Dopo le qualifiche di ieri, ci si aspetta una Red Bull rampante e una Mercedes che insegue, ma con qualche difficoltà in più rispetto alla diretta competitor. Proprio come è avvenuto una settimana fa sullo stesso circuito, le monoposto del team anglo-tedesco non sono sembrate molto a proprio agio. Infatti, Lewis Hamilton, che è in sfida con Max Verstappen per il titolo Mondiale, ha fatto segnare “soltanto” il quarto tempo e il suo compagno di squadra Valtteri Bottas si è classificato subito dietro di lui. Molto competitive e performanti si sono dimostrate ancora una volta le due Red Bull: Max Verstappen ha ottenuto la terza pole position di fila e il suo compagno di squadra, Sergio Perez, sarà terzo in griglia di partenza. Tra di loro c’è il sorprendente Lando Norris su McLaren che ha stupito tutti con un giro perfetto e che quindi partirà secondo. Le due Ferrari scatteranno in decima e dodicesima posizione perché hanno optato per una strategia diversa.

GP Austria: Sainz e Leclerc fiduciosi sul passo gara

Stepping into Race Day 🏁 Who’s looking forward to those five lights going out later today?! #essereFerrari 🔴 #AustrianGP pic.twitter.com/nT4xyEqWoW — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 4, 2021

Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono classificati in undicesima e dodicesima posizione anche se lo spagnolo partirà dalla decima posizione a causa della retrocessione di Sebastian Vettel. La scelta della Scuderia di Maranello è stata di classificarsi in Q2 con gomma media in modo da avere migliori prestazioni in gara. Il rischio di rimanere fuori dalla Q3 ovviamente è stato tenuto in conto. Sainz si è detto fiducioso sul passo gara anche se stupito delle prestazioni della Williams di George Russell che, a parità di gomma, è entrata agevolmente in Q3 a differenza delle Ferrari. Leclerc ha aggiunto che la decisione di puntare sulla gomma media è stata condivisa da tutto il team. Ci si augura che la scelta paghi oggi durante il gran premio. L’obiettivo è chiaramente superare le vetture davanti e cercare di ottenere più punti possibile nella sfida diretta con la McLaren.

GP Austria: l’incognita meteo per la gara



Al di là della classifica e delle lotte tra team a rendere più interessante la gara potrebbe essere il meteo. Questa mattina sulla pista di Spielberg sono cadute alcune gocce di pioggia e non è certo che cosa accadrà alle 15 di oggi pomeriggio. Le previsioni rimangono incerte al momento e dunque potrebbe succedere di tutto.

Appuntamento dunque alle ore 15 per il gran premio d’Austria.