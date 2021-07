Sky o Tv8? Dove vedere F1 Gp Austria 2021: streaming e diretta tv

Dove vedere il Gp di Austria 2021: diretta tv Sky o Tv8. Il programma completo del weekend con tutti gli orari e le emittenti che trasmettono la F1.



F1 Gp Austria 2021, nono appuntamento stagionale. Dopo la Stiria, si rimane in Austria, ancora a correre nel Red Bull Circus. Max Verstappen proverà a bissare il successo ottenuto nella prima uscita sul circuito di casa, per allungare ulteriormente su Lewis Hamilton, il quale sembra non riuscire a pareggiare la velocità dell’olandese. La Mercedes deve rispondere dopo gli ultimi Gran Premi tutti a favore della scuderia austriaca. La Ferrari dopo la doppia rimonta in Stiria, proverà a rosicchiare ancora qualche punticino alla McLaren che, visto che Daniel Ricciardo sta riscontrando evidenti difficoltà, si sta aggrappando solamente all’estro del giovane Lando Norris.

F1 Gp Austria 2021, il programma completo del weekend

Venerdì 25 giugno

Prove libere 1 – ore 11:30-12:30

Prove libere 2 – ore 15:00-16:00

Sabato 26 giugno

Prove libere 3 – ore 12:00-13:00

Qualifiche – ore 15:00-16:00

Domenica 27 giugno

Gara – ore 15:00

Sky o Tv8? Ecco dove vedere il Gp di Austria 2021 in diretta tv e in streaming

Dove vedere il Gp di Austria 2021, diretta tv Sky o Tv8. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il Gran Premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la gara anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il Gran Premio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Il Gran Premio di Austria sarà visibile invece in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. Le Qualifiche verranno trasmesse alle ore 18:30, mentre la gara alle ore 19:30.