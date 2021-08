Valentino Rossi: “Mi hanno fatto piacere i messaggi dei rivali”

Valentino Rossi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha rivelato alcuni aneddoti accaduti ieri dopo la conferenza stampa in cui ha annunciato il ritiro. Ha parlato dei tanti messaggi ricevuti sia da personaggi di altri sport, che dai suoi rivali storici. E su un suo possibile ruolo istituzionale futuro, come rappresentate dello sport italiano ha dichiarato: “Sarebbe molto bello. Dipenderà dal mio stato d’animo“.

Valentino Rossi: “Quest’anno a livello sportivo l’Italia sta godendo tanto”

Il Dottore alla notizia della vittoria nella staffetta 4×100 ad opera di Tortu e soci ha detto: “Cioè abbiamo vinto l’oro battendo l’Inghilterra di un centesimo? Grandi paura, bravi! Quest’anno a livello sportivo l’Italia sta godendo tanto, dagli Europei alle Olimpiadi”. E sulle prove che lo hanno visto impegnato in vista del Gp d’Austria: “Non male il passo in FP1 su asciutto e non male il passo su bagnato completo. Non buono, invece su pista umida, avevo problemi in trazione, ero lento. Quindi spero in una gara o tutta asciutta o tutta bagnata”.

“Di sera ho ricevuto messaggi da tutto il mondo”

Dopo la conferenza stampa in cui ha annunciato il ritiro dalla MotoGp, Valentino Rossi ha ricevuto tanti messaggi di affetto da tutto il mondo, anche da parte dei suoi storici avversari. Al riguardo ha aggiunto: “Di sera ho ricevuto messaggi da tutto il mondo. Me l’aspettavo, ma ieri è stato incredibile. Ne sono arrivati da amici ma anche da personaggi di altri sport, piloti di F1, calciatori e specialmente dai miei grandi rivali: Stoner, Lorenzo, Biaggi, Dovizioso…Grande cosa mi ha fatto piacere”.

“Non l’ho detto nemmeno a mamma Stefania”

L’ex ducatista ha rivelato alcuni particolari sulla sua decisione storica: “I ragazzi dell’Academy volevano che continuassi, ma quando ho deciso non ho detto niente loro perché volevamo organizzare una conferenza stampa. Mercoledì sera non l’ho detto nemmeno a mamma Stefania, alla solita cena che facciamo il mercoledì con lei e la mia fidanzata Francesca. Giovedì mattina, prima di partire, le ho detto che ci sarebbe stata la conferenza stampa in cui annunciavo il ritiro… L’ho presa in contropiede, era stupita, senza parole, ma ha approvato. Più difficile è stato convincere Graziano, alla fine si è convinto anche lui. Ora un figlio? Ho sempre detto che mi piacerebbe ma per ora voglio fare un po’ di ferie“.

Valentino Rossi:”Io rappresentate dello sport italiano? Sarebbe molto bello”

Sulla possibilità di rappresentare a livello istituzionale lo sport italiano, il Dottore ha concluso: “Io rappresentante dello sport italiano in giro per il mondo? Sarebbe molto bello; poi con Malagò ho un buon rapporto, è venuto a trovarmi anche quando mi sono fatto male. Vediamo, bisognerebbe capire nel caso di che tipo di impegno si tratterebbe, ci sarebbe del lavoro dietro, vediamo, dipenderà dal mio stato d’animo, dal mio tempo libero e dal capire cosa fare della mia vita”.