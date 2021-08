Futuro Valentino Rossi MotoGP: “Correrò in macchina, sarò pilota per sempre”

Futuro Valentino Rossi, nella conferenza tenutasi a Spielberg in cui ha annunciato il ritiro dalla MotoGP a fine stagione dopo una carriera segnata da vittorie, sconfitte e tante problematiche sportive, VR46 ha parlato anche di ciò che probabilmente farà in futuro anticipando che molto probabilmente correrà in automobile nonostante sia un processo molto lungo. Ecco le sue parole rilasciate ai colleghi della carta stampata.

Futuro Valentino Rossi, ecco le parole sul suo futuro

“Adoro correre con le macchine, forse appena meno che con le moto. Penso correrò con le macchine ma è ancora un processo in corso. Non c’è alcuna decisione resa, io mi sento un pilota in moto o in macchina e lo resterò per tutta la vita. Magari non allo stesso livello ma penso che correrò comunque“. Valentino Rossi, nella conferenza che ha annunciato il suo ritiro a fine stagione dalla MotoGP, ha spiegato anche quello che potrebbe essere il suo futuro.

Durante la conferenza stampa di ritiro dalla stagione, Valentino Rossi ha parlato anche del sogno di andare a Le Mans: “Ho sempre amato gareggiare con le auto, all’inizio gareggiavo con i kart perché mio padre li considerava meno pericolosi delle moto. E’ qualcosa che mi è rimasto nel cuore. Ho sempre cercato di migliorare la mia tecnica di guida con le auto, di farmi trovare pronto. Non conosco il mio livello, di sicuro non è lo stesso che ho nelle moto. Mi piacerebbe correre nella 24 Ore di Le Mans, ci sono tante gare in giro per il mondo, penso di potermi divertire“.