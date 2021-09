Dove vedere il Gp di Aragon? In streaming o diretta tv in chiaro? Sky o Tv8?

Dove vedere la Motogp, la tappa di Aragon. Domenica 12 settembre la Motogp farà tappa in Spagna al circuito di Aragon, con Fabio Quartararo sempre più leader del mondiale. L’ultimo gp di Gran Bretagna è stato vinto proprio dal francese adesso al comando della classifica generale a quota 206 punti. Al secondo posto si trova Mir della Suzuki a quota 141 punti, e terzo Zarco del team Ducati con 137. La prossima gara sarà una ghiotta occasione per il primo del mondiale, per aumentare il proprio vantaggio sugli avversari. E probabilmente il circuito aragonese rappresenta l’ultima occasione per il team Ducati per sperare di vincere e recuperare qualche punto su una Yamaha che sembra inarrestabile.

Dove vedere la Motogp: diretta streaming o tv in chiaro? Sky o Tv8?

La gara della classe regina andrà in onda domenica 12 settembre alle ore 14:00. Gli appassionati potranno seguire anche le prove libere di venerdì e sabato. La competizione e le prove saranno trasmesse in diretta tv da Sky Sport MotoGp (canale 208), e in streaming su DAZN e Sky Go. I non abbonati, potranno vedere la gara, in differita su Tv8. Ecco il programma completo:

Venerdì 10 settembre

9:55 – Prove libere 1

14:10 – Prove libere 2

Sabato 11 settembre

9:55 – Prove libere 3

13:30 – Prove libere 4

14:10 – Qualifiche

Domenica 12 settembre

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara