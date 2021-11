Qatar GP, Leclerc e Sainz promuovono la pista

Domenica ci sarà il debutto per il Qatar GP in Formula 1, ma le prove libere di ieri hanno permesso ai piloti di saggiare già questo circuito. I piloti Ferrari non hanno impressionato per i loro tempi nelle prime sessioni di prove del venerdì, piazzandosi nelle Libere 2 rispettivamente in decima posizione Carlos Sainz e in tredicesima Charles Leclerc. Tuttavia, entrambi i piloti si sono detti fiduciosi sul passo gara e sulla possibilità di migliorare le proprie prestazioni in pista nel prosieguo del weekend. A proposito della nuova pista, Leclerc e Sainz hanno mostrato grande entusiasmo definendola “pazzesca”.

Qatar GP, le caratteristiche del circuito

Il Losail International Circuit è ormai da diciassette anni una tappa fissa per il Mondiale della Moto Gp, ma per la massima categoria di competizioni automobilistiche è la primissima volta che figura nel calendario. Inaugurata nel 2004, la pista si trova non troppo distante dalla capitale del Qatar, Doha. Il tracciato è lungo 5380 metri ed presenta 16 curve.

Leclerc: “Pista grandiosa per la qualifica”



Intervistato da Sky Sport F1 HD, Charles Leclerc ha espresso il proprio parere sul circuito e ha fornito un resoconto della situazione dopo la giornata di venerdì. Ecco le sue parole:

“Mi è piaciuta molto questa pista, penso che sul giro di qualifica sia grandiosa. Poi, quanta azione potrà esserci in gara, lo vedremo. Per noi è andata abbastanza bene, abbiamo provato tutto quello che volevamo provare e questo è positivo. Dobbiamo lavorare ancora perché nel passo della qualifica ci manca qualcosa. Sul passo gara siamo sembrati forti e questo è positivo. Le Alpha Tauri sono sembrate molto competitive e quindi sia loro che le McLaren saranno nostri rivali in pista. Per il momento siamo dietro, ma siamo fiduciosi di trovare il passo che ci manca”.

Sainz: “La velocità è pazzesca, questa pista una bella sfida”

Carlos Sainz ai microfoni di Sky ha condiviso l’impressione positiva rispetto al tracciato del suo compagno di squadra:

“La velocità che abbiamo in curva è difficile da spiegare, ma è pazzesca. Perché le curve ad alta velocità ci permettono di sperimentare che tipo di bolidi guidiamo quest’anno. E’ stato un brivido per me. E’ una sfida con me stesso a livello mentale per vedere quanti giri riesci a sopportare , che livello di aderenza riesci a trovare, quanta velocità riesci a portare in curva e per tante curve consecutive. Questa pista è una bella sfida“.