La nuova vita di Antonio Giovinazzi: un “Dragone” in Formula E

Antonio Giovinazzi in Formula E: la nuova vita del pilota. Una vicenda forse passata inosservata al grande pubblico dei motori è stato il burrascoso addio del tarantino all’Alfa Romeo. Infatti, nelle ultime settimane del campionato di Formula 1, la rivalità tra Hamilton e Verstappen ha offuscato la fine del rapporto con la casa automobilistica. Da quel momento Giovinazzi è approdato alla categoria dei motori elettrici nella quale guiderà la vettura messa a punto dal team Dragon Penske Autosport.

Antonio Giovinazzi, Formula E: “Una sfida che mi piace…”

Il pilota già da novembre ha avuto l’opportunità di prendere confidenza con la nuova auto provandola sul circuito di Valencia. Alla Gazzetta dello Sport in relazione alle sensazioni provate durante la guida aveva detto che: “È una guida che non avevo mai trovato su altre macchine, soprattutto in frenata. Non si può attaccare tanto il freno e non si può portare velocità dentro, perché non c’è downforce. Ho dovuto dare dei nuovi input al mio cervello, è stato tutto completamente nuovo”. Poi aveva aggiunto: “Prima della stagione però mi allenerò al simulatore e studierò i circuiti per sentirmi più a mio agio con la macchina. Purtroppo con i due weekend di Formula 1 che mi aspettano perderò il feeling acquisito, ma sapevo dall’inizio che sarebbe stata una sfida. Ed è una sfida che mi piace”. Da queste parole si evince come sia pronto e carico per ricominciare dopo che recentemente, ai microfoni del Corriere della Sera, aveva mostrato la sua amarezza per la fine della sua esperienza nella classe regina. Al riguardo aveva dichiarato: “Quando mi hanno comunicato la decisione ho provato una grande delusione, sono stati mesi difficilissimi”. La nuova stagione prenderà ufficialmente il via il 28 gennaio con il Gran Premio dell’Arabia Saudita.