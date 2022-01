Formula e: dove vedere le gare e il calendario completo. Tutto pronto per dare inizio alla nuova edizione di quest’anno che vedrà diverse novità all’interno delle scuderie. Antonio Giovinazzi, dopo il burrascoso addio all’Alfa Romeo, ha deciso di ripartire dal nuovo format delle vetture elettriche venendo ingaggiato dal Team Dragon. Nuovo volto anche per la squadra Mahindra Racing che, in occasione della presentazione della monoposto 2022, ha annunciato l’ingaggio di Oliwer Rowland al posto di Alex Lynn.

Formula e:il calendario completo

Si partirà il 28 e 29 gennaio con i round inaugurali che si correranno sul circuito di Diriyah in Arabia Saudita. Il campionato mondiale farà anche tappa a Roma il 9 e 10 aprile, e si concluderà il 15 e il 16 agosto in Corea del Sud. Ecco il calendario completo:

28 e 29 gennaio: Round 1 e 2, Arabia Saudita (Diriyah)

12 febbraio: Round 3, Messico (Città del Messico)

9 e 10 aprile: Round 4 e 5, Italia (Roma)

30 aprile: Round 6, Principato di Monaco (Montecarlo)

14 e 15 maggio: Round 7 e 8, Germania (Berlino)

4 giugno: Round 9, Indonesia (Giacarta)

2 luglio: Round 10, Canada (Vancouver)

16 e 17 luglio: Round 11 e 12, Stati Uniti (New York)

30 e 31 luglio: Round 13 e 14, Regno Unito (Londra)

13 e 14 agosto: Round 15 e 16, Corea del Sud (Seul)

Dove vedere le gare

Le gare del Mondiale 2022 di Formula E potranno essere viste sia in streaming live che in diretta tv. Le prove libere verranno trasmesse gratuitamente sul canale Youtube e sulla pagina Facebook ufficiali delle Formula E e in live streaming su Sportmediaset.it. Le gare saranno in onda in chiaro sul canale 20 di Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it. Come accaduto lo scorso anno anche Sky garantirà la diretta delle qualifiche e degli E-prix (canale di riferimento: Sky Sports Action).