La strana assenza di Hamilton dai social. La famiglia: “E’ solo una pausa”

Louis Hamilton: il ritiro può ancora attendere? Da quando si è conclusa la stagione agonistica con la vittoria di Max Verstappen del titolo piloti, aleggia un mistero sul Baronetto di Sua Maestà. Infatti insistenti rumors vorrebbero il britannico in procinto di ritirarsi dalle corse e di appendere il casco al chiodo. E’ da metà dicembre che sembra essere sparito nel nulla. Nè una dichiarazione, nè un post sui social, nè un’apparizione pubblica. L’ultima risale al 17 dicembre quando ha incontrato i dipendenti Mercedes, nelle due sedi di Brackley e Brixworth.

Louis Hamilton: il ritiro resta un rebus

L’assenza dai social, che ha ormai superato le due settimane consultando il profilo Instagram del pilota, sembra essere foriera di un possibile addio. Il 7 volte campione del mondo ha anche disertato l’appuntamento parigino della FIA tenutosi nelle scorse settimane. A gettare acqua sul fuoco, momentaneamente, ci ha pensato la famiglia di Hamilton. Il fratello Nicholas, le cui parole sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, ha pubblicamente dichiarato che: “Lewis sta bene, si è solo preso una pausa dai social che possono risultare tossici”. Nel frattempo le continue voci di un addio hanno diviso il mondo della Formula 1. Bernie Ecclestone sostiene che il prossimo anno sarà orfano della presenza di Sir Hamilton. Invece il neocampione del mondo Max Verstappen ha consigliato caldamente al rivale di non ritirarsi: “Fossi in lui non smetterei perchè ha la concreta possibilità di arrivare a 8 Mondiali”.