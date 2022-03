F1, Horner attacca la Mercedes: «La nuova W13 viola il regolamento». Ecco i dettagli

Così come la Red Bull RB18 era la grande attesa dei test di Barcellona, in Bahrain l’attenzione è tutta sulla Mercedes. Una delle novità del day-1 dei test in Bahrain, infatti, riguarda la Mercedes W13. La nuova monoposto della scuderia tedesca, con sede a Brackley, è apparsa in una versione rivoluzionata: più magra, con un concetto di pance assolutamente diverso da tutte le altre monoposto. Questa novità ha suscitato il nervosismo di alcuni team, in primis quello della Red Bull e del suo team principal Christian Horner. Ecco di seguito le parole del team principal Red Bull contro le novità della Mercedes W13.

Horner attacca la Mercedes: «La nuova W13 viola il regolamento». Le parole

Christian Horner durante la mattinata della prima giornata di test a Sakhir, in Bahrain, si è espresso duramente e attaccando la Mercedes per le novità introdotte proprio dalla scuderia tedesca. Ecco di seguito una breve dichiarazione, riportata da i Auto Motor und Sport, del team principal Red Bull: «La nuova Mercedes viola lo spirito del regolamento. Dal nostro punto di vista ci sono delle componenti che non sono legali». Il direttore tecnico della scuderia austriaca, Adrian Newey, interrogato su queste dichiarazioni da parte di Horner, ha dichiarato di non aver ancora visto bene le immagini della W13 e che dunque non può ancora esprimere la propria opinione.