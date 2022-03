F1, test Bahrain 2022: date, orari e dove vederli in diretta tv e streaming

E’ arrivato il momento tanto atteso da tutti noi appassionati di motori: la nuova era della Formula 1 sta per iniziare. Prima di vedere le nuove monoposto gareggiare, le vedremo in pista nei test pre-stagionali in Bahrain. Sul circuito di Sakhir, dove si svolgerà anche il primo Gran Premio della stagione 2022, da giovedì 10 marzo a sabato 12 marzo andranno in scena gli ultimi test delle dieci scuderie e dei piloti (anche se in Haas non c’è il nome del sostituto di Mazepin). I tre giorni di test verranno suddivise in due sessioni (mattutina e pomeridiana) e gli orari saranno i seguenti: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 italiane. A differenza dei test di Barcellona, i test in Bahrain saranno visibili in diretta tv e diretta streaming. Ecco di seguito dove vedere i test del Bahrain in diretta tv e streaming.

Dove vedere i test del Bahrain in diretta tv e streaming

Al contrario dei test di Barcellona, questa volta la Formula 1 garantirà copertura integrale in diretta tv e streaming di tutti e tre i giorni: in Italia sarà possibile seguire tutto in diretta tv su Sky Sport e Sky Sport Uno. Inoltre, sarà possibile seguire tutto anche in streaming su Sky Go e Now Tv.

Ecco il calendario dei test del Bahrain

giovedì 10 marzo – dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 / prima giornata

venerdì 11 marzo -dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 / seconda giornata

sabato 12 marzo – dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 / terza giornata