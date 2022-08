Moto Gp, dove vedere Gp Austria in tv e in streaming gratis: Sky Sport o TV8?

DOVE VEDERE GP AUSTRIA, STREAMING GRATIS E DIRETTA TV MOTO GP – Torna subito in pista la MotoGp, dopo la gara disputata qualche settimana fa a Silverstone e vinta da Pecco Bagnaia, attuale leader del Mondiale davanti ad Aleix Espargaro.

Archiviato il weekend di Silverstone con il successo di Pecco Bagnaia, la MotoGP torna al Red Bull Ring per il Gran Premio sul circuito di Spielberg per un altro appuntamento da non perdere. Bagnaia, reduce da due successi consecutivi, cerca il tris nel GP d’Austria. Il ducatista non vuole fermarsi, per ridurre il gap che lo separa dal leader del Mondiale Fabio Quartararo (-49 punti).

Il francese dovrà riscattare gli ultimi due GP non esaltanti e dovrà guardarsi anche dall’Aprilia di Aleix Espargaró, primo inseguitore del Diablo a 22 punti. Grande curiosità anche per il ritorno (per il momento solo ai box Honda) di Marc Marquez, che sarà in Austria per aiutare la squadra soprattutto in ottica sviluppo della moto 2023. Di seguito tutti gli orari del weekend.



MotoGp, il programma del Gran Premio di Austria: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend austriaco di MotoGp:

Venerdì 19 agosto: 9.55 – Prove libere 1; 14.10 – Prove libere 2

Sabato 20 agosto: 9.55 – Prove libere 3; 13.30 – Prove libere 4; 14.10 – Qualifiche

Domenica 21 agosto: 9.40 – Warm Up; 14.00 – Gara

MotoGp Austria, ecco dove vedere il Gp in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend di MotoGp sarà come sempre visibile su Sky Sport MotoGp, sul canale 208 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. In chiaro, sarà possibile guardare qualifiche e gara su TV8, ma solo in differita: sabato 20 agosto alle 15.30 le qualifiche, domenica 21 agosto alle 17.30 la gara. In streaming gratis, dunque, si potrà assistere all’evento in differita sul sito internet di TV8.