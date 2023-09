Formula 1, Oscar Piastri rinnova con la McLaren fino al 2026

Il pilota australiano Oscar Piastri, campione della Formula 2 nel 2021, rinnova con McLaren per altre due stagioni un contratto che già lo legava alla scuderia di Woking fino al 2024. Almeno per i prossimi due anni affiancherà il britannico Lando Norris.

Continuano a definirsi i sedili per le prossime stagioni di Formula 1. È notizia di quest'oggi il rinnovo fino al termine della stagione 2026 di Oscar Piastri, pilota australiano vincitore del campionato di Formula 2 nel 2021, con la McLaren, scuderia con cui ha debuttato nella massima categoria nel 2023 conquistando fino a questo momento ben 42 punti, col quarto posto a Silverstone come miglior risultato fino a questo momento. Nell'ultimo Gran Premio di Singapore, il #81 ha conquistato un ottimo settimo posto, dopo una partenza dalla 17° casella.

BREAKING: Oscar Piastri extends his contract with McLaren Racing until 2026!#F1 @McLarenF1 pic.twitter.com/DpqhNVpp4a — Formula 1 (@F1) September 20, 2023

Così Oscar Piastri ha commentato l'annuncio del suo rinnovo: "Sono molto contento di poter estendere la mia collaborazione con McLaren per altre stagioni. Voglio lottare per il vertice con questa squadra e la squadra ha già gettato le basi per farci raggiungere questi traguardi. Il benvenuto che ho ricevuto e il rapporto che ho costruito mi hanno fatto sentire come a casa. Il grande impegno messo dalla squadra mi ha fatto sentire incredibilmente valorizzato e il loro desiderio di far parte di questo progetto a lungo termine ha reso più semplice questa decisione".

Almeno fino al 2025, Piastri dividerà il box con Lando Norris. "La stabilità è un grande vantaggio per me, in questa prima parte della mia carriera", ha aggiunto Piastri. "Lavorare per un marchio prestigioso come McLaren mi dà la possibilità di proseguire il lavoro che ho iniziato. Abbiamo condiviso alcuni bei momenti, in questa mia prima stagione, ma voglio continuare a lavorare con tutti a Woking nei prossimi anni, in modo da creare qualcosa di grandioso".

Alle parole di Piastri si aggiungono quelle del team principal di McLaren, Andrea Stella: "È fantastico poter annunciare che Oscar ha firmato il prolungamento del contratto. Per noi rappresenta una risorsa importante e ci colpisce sempre per le sue performance e la sua attitudine al lavoro. Prendere questa decisione è stato molto facile. È bello anche che confidi nella speranza di poter vincere dei campionati, in futuro".