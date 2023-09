MotoGP, Franco Morbidelli in sella a una Ducati nel 2024

Il ventinovenne romano Franco Morbidelli, a poche ore dall'inizio del Gran Premio d'India, annuncia il suo passaggio dal Team Monster Energy Yamaha al Team Ducati Pramac, per correre al fianco dello spagnolo Jorge Martin. Quasi al completo la griglia della classe MotoGP 2024.

Questo fine settimana il Motomondiale sbarca per la prima volta in India per quello che sarà l'inizio di un Grand Tour di sei appuntamenti in Estremo e Medio Oriente più che mai importante per l'assegnazione dei titoli nelle tre categorie. Va sempre più delineandosi la griglia di partenza della stagione 2024 ed è di oggi la notizia del passaggio nel Team Ducati Pramac di Franco Morbidelli (di cui già si vociferava da inizio luglio).

Campione del mondo della classe Moto2 nel 2017, il pilota romano lascia il team Monster Energy Yamaha, in cui ha fatto coppia con Fabio Quartararo a partire dal Gran Premio di San Marino del 2021, dopo aver recuperato da un'operazione al ginocchio e dopo che Maverick Viñales aveva dovuto lasciare il sellino a seguito delle accuse di irregolarità nella gara precedente in Austria.

In 51 gare fin qui disputate con la Yamaha ufficiale, Franco Morbidelli ha ottenuto un totale di 280 punti, di cui 68 nel 2023 che gli valgono, per il momento, il 12° posto in classifica. Ad aprile, nel Gran Premio d'Argentina, i migliori piazzamenti dopo un paio di stagioni travagliate: quarto posto sia nella Sprint che nella Gara vera e propria.

Nella prossima stagione, il #21 passerà dalla casa dei Tre Diapason a quella di Borgo Panigale, in forza al Team Pramac di cui Jorge Martin sarà nuovamente l'alfiere principale. Al suo posto nella Yamaha ufficiale ci sarà Alex Rins, mentre l'altro pilota Pramac, Johann Zarco, guiderà una delle due Honda del Team di Lucio Cecchinello.

Franco Morbidelli: le parole della Ducati

Soddisfazione da parte del team principal della Ducati Pramac, Paolo Campinoti: "Sono felice che Franco entri nella nostra famiglia per il 2024. Ho un ottimo rapporto con lui e lui ha dimostrato più volte di essere un campione. Sono convinto che nel nostro team potrà trovare le condizioni per lottare per le posizioni che merita".

A queste si aggiungono quelle del team manager Gino Borsoi: "È un onore avere la possibilità di lavorare con un campione come Franco. Confido molto in lui e nel suo talento. Sono sicuro che si troverà molto bene nella nostra squadra e tutti insieme possiamo ambire a grandi risultati".

Chiosa il general manager di Ducati, Luigi Dall'Igna: "È un piacere per noi dare il benvenuto a Franco Morbidelli, un corridore di grande talento ed esperienza, che in più di un'occasione ha dimostrato la propria forza e la propria velocità. Non è un caso che nel 2020 sia stato vicecampione del mondo e abbia vinto ben tre Gran Premi. Siamo sicuri che, insieme al Team Pramac e con il nostro supporto, potrà dimostrare tutto il suo potenziale".