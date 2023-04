MotoGP 2023: Aprilia lanciatissima in Argentina, superbi Vinales e Espargaro

MotoGP 2023 Vinales e Espargaro gli autori di un primo giro argentino per così dire perfetto. La giornata di oggi compie i primi passi verso le qualifiche di gara, i due piloti di una Aprilia lanciatissima si scambiano le posizioni nei turni: al mattino primo Aleix, al pomeriggio primo Maverick.

Una vittoria nel caso di Aleix che andrebbe a concretizzare una grande doppietta storica. Per Maverick invece si tratterebbe della prima vittoria che, al contempo, gli permetterebbe di centrare un altro record: quello del primo pilota, in epoca MotoGP.

MotoGP 2023 Vinales e Espargaro: le parole dei piloti

Le parole di Vinales: “Felice, dobbiamo migliorare piccoli dettagli, se lavoriamo bene domani e domenica saremo lì davanti“. Su Cazeaux: “Abbiamo fatto uno step molto grande, sono contento che Massimo (Rivola, ndr) mi abbia dato questa opportunità, posso pensare solo a guidare. Manu ha il mio stesso spirito, ci vogliamo molto bene“. Sulla moto Aprilia: “Ho sempre sentito un grande potenziale per questa moto, ma adesso essere davanti è un’altra cosa, ringrazio Aprilia“.

Aleix: “Bello, io sono un giocatore di squadra e mi piace vedere le due Aprilia davanti, se è la 41 meglio! La moto è difficilissima da guidare qui, era molto più facile a Portimao, la sensazione è come quando è bagnato e si va ad asciugare“. Sul compagno Vinales: “È utile che lui vada forte, uno che va piano non serve a niente“.

L’esordio in Aprilia dello spagnolo

Il motociclista spagnolo Maverick Vinales, dal repentino abbandono della Yamaha all’ esordio in Aprilia, lungo il percorso sulle due ruote targate Noale. La stagione 2023 per Vinales inizia alla grande, con un’ottima prova iniziale nella prima storica sprint race e un secondo gradino del podio sul circuito dell’Algarve. Si hanno grandi aspettative per il centauro di casa Aprilia e l’assalto al dominio Ducati si fa sempre più possibile, complici anche le grandi assenze sulla griglia di partenza i Argentina.