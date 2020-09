F1, dove vedere il GP Toscana Ferrari 1000: diretta tv e streaming gratis

La F1 resta in Italia: domenica 13 settembre al Mugello sarà di scena la nona tappa del Mondiale di Formula 1 con la prima assoluta per il Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, una festa per la scuderia di Maranello che celebra qui nella pista di casa i suoi mille Gran Premi nella massima serie. Il magnifico circuito toscano del Mugello è una tappa fissa del Motomondiale ma per la prima volta sarà sede di un Gran Premio del Mondiale di Formula 1 (dopo averci fatto tappa per un test nel lontano 2012). Sarà una festa amara per la Ferrari che attraversa una delle peggiori crisi di risultati della sua storia e che anche in Toscana il podio sembra fuori portata. Ecco di seguito dove vedere il Gran Premio in diretta tv e diretta streaming gratis.

F1 – Dove vedere il Gran Premio Toscana Ferrari 1000 in diretta tv

Il Gran Premio Toscana Ferrari 1000 che andrà in scena domenica 13 settembre 2020, con lo spegnimento dei semafori alle ore 15:10, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Per l’occasione è prevista la diretta anche in chiaro su Tv8.

F1 – Dove vedere il Gran Premio Toscana Ferrari 1000 in diretta streaming

La gara sul circuito del Mugello sarà visibile anche in diretta streaming, da pc o dispositivi mobili, sull’app Sky Go (per gli abbonati Sky) e sulla piattaforma Now Tv. Inoltre sarà visibile in streaming gratis anche sul sito web di Tv8.