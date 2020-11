Formula 1, dove vedere le qualifiche del GP Bahrain: diretta tv e streaming

Siamo arrivati al quindicesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2020, quindi sta quasi per terminare questa particolare stagione di Formula 1. Questo weekend ci troviamo in Bahrain, dove si correrà anche il prossimo weekend, sul circuito del Bahrain International Circuit. In questo momento con il titolo costruttori e il mondiale già assegnato, ci sarà più spazio per lo spettacolo. Si partirà con il vero spettacolo sabato 28 novembre 2020 alle ore 15:00, con la quindicesima qualifica della stagione che assegnerà la Pole Position in vista della gara della domenica. Al momento le favorite sono le due Mercedes, ma ci sarà un colpo di scena come nel Gran Premio della Turchia? Staremo a vedere. Ecco di seguito dove sarà possibile vedere le qualifiche del Gran Premio del Bahrain.

Formula 1 – Dove vedere le qualifiche in diretta tv

Sarà possibile seguire le qualifiche del Gran Premio del Bahrain in diretta tv sui canali Sky, precisamente sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Inoltre, per i non abbonati Sky, sarà possibile vedere (o rivedere) le qualifiche in differita sul canale TV8 a partire dalle ore 18:30 di sabato 28 novembre.

Formula 1 – Dove vedere le qualifiche in diretta streaming

Sarà possibile seguire le qualifiche del Gran Premio del Bahrain anche in diretta streaming da dispostivi mobili, tablet e computer. Ci sono diverse possibilità: gli abbonati Sky potranno utilizzare l’app o il sito di Sky Go, mentre i non abbonati potranno acquistare e seguire il singolo evento attraverso Now Tv. Inoltre, sarà possibile anche in questo caso seguire le qualifiche in differita utilizzando il sito di TV8.