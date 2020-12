Formula 1, dove vedere le qualifiche del GP di Sakhir: diretta tv e streaming

Siamo oramai alle battute finali del campionato 2020 di Formula 1 e ci troviamo al penultimo Gran Premio della stagione che si disputerà, come lo scorso weekend, in Bahrain. Tuttavia, verrà cambiato il nome della gara, GP di Sakhir e anche la configurazione della pista. La configurazione standard dell’International Bahrain Circuit ha 15 curve e misura 5.4 km, mentre in occasione del Gran Premio di Sakhir perderà 4 curve e misurerà poco più di 3.5 km. Il circuito di questo weekend si sviluppa all’esterno da quello standard e potremmo collegarlo e ricordare come un circuito ovale della Indycar, anche per le grandi velocità che verranno toccate (si parla di una velocità media di 230 km/h). Il lato positivo sarà sicuramente lo spettacolo, anche perché con l’assenza di Hamilton non ci sono dei grandi favoriti, mentre il lato negativo sarà il degrado degli pneumatici (causa dell’asfalto molto abrasivo) e lo sforzo dei freni (ci saranno 3 frenate impegnative). Ecco di seguito dove vedere le qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula 1.

GP di Sakhir : dove vedere le qualifiche in diretta tv

Sarà possibile seguire le qualifiche del Gran Premio di Sakhir, con inizio delle Q1 fissato alle ore 18:00, in diretta tv su Sky. In particolare sarà possibile vedere l’evento sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Per i non abbonati sarà possibile seguire le qualifiche in differita alle ore 19:00 su Tv8.

GP di Sakhir: dove vedere le qualifiche in diretta streaming

Oltre a seguire le qualifiche in diretta tv sarà possibile seguirle anche in diretta streaming. Per tutti gli abbonati Sky basterà utilizzare l’app Sky Go mentre i non abbonati potranno acquistare l’evento su Now Tv.