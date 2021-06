Sky o Tv8? Dove vedere F1 Gp Baku 2021: streaming e diretta tv

Dove vedere il Gp di Baku 2021: diretta tv Sky o Tv8. Il programma completo del weekend con tutti gli orari e le emittenti che trasmettono la F1.

F1 Gp di Baku 2021, sesto appuntamento stagionale. Dopo le tante sorprese viste nel Gran Premio di Monaco, la prossima data del calendario di Formula Uno prevede un altro circuito cittadino. Le carte in gioco sono cambiate però rispetto a Montecarlo. A comandare le classifiche piloti e costruttori non è più la Mercedes con Lewis Hamilton come punta di diamante del loro arsenale. Dopo il weekend più lussuoso dell’anno è la Red Bull a primeggiare in entrambe le graduatorie con Max Verstappen al comando del Mondiale per la prima volta nella sua carriera. La scuderia austriaca ha vinto la battaglia, ma la guerra è ancora lunga. Dopo l’amarezza del Gran Premio di casa, il monegasco Charles Leclerc è in cerca di riscatto con la sua Ferrari, soprattutto dopo il podio del compagno di squadra Carlos Sainz.

F1 Gp Baku 2021, il programma completo del weekend

Venerdì 4 giugno

Prove libere 1 – ore 10:30-11:30

Prove libere 2 – ore 14:00-15:00

Sabato 5 giugno

Prove libere 3 – ore 11:00-12:00

Qualifiche – ore 14:00-15:00

Domenica 6 giugno

Gara – ore 14:00

Dove vedere il Gp di Baku 2021: Sky o Tv8

Dove vedere il Gp di Baku 2021, diretta tv Sky o Tv8. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Uno (canale 201 telecomando Sky) e Sky Sport F1 HD (canale 207 telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il gran premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la gara anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il Gran Premio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Il Gran Premio di Azerbaijan sarà visibile invece in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. Le Qualifiche verranno trasmesse alle ore 18:30, mentre la gara alle ore 19:30.