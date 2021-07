Sky o Tv8? Dove vedere F1 Gp Ungheria 2021: diretta tv e streaming

Dove vedere il Gp di Ungheria 2021: diretta tv Sky o Tv8. Il programma completo del weekend con tutti gli orari e le emittenti che trasmettono la F1.

F1 Gp Ungheria 2021, undicesimo appuntamento stagionale. Dopo le mille emozioni vissute a Silverstone, la Formula Uno continua il suo tour europeo con l’ultima tappa prima della sosta estiva. Saranno ancora assicurate le scintille tra i due rivali del mondiale piloti, Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese, dopo essersi ritirato dal Gran Premio britannico per colpa del pilota inglese è andato in ospedale per accertamenti dopo il pesante urto. Nonostante siano arrivate le scuse da parte di Hamilton, Verstappen non sembra abbia perdonato Lewis ed è pronto a restituire il favore in Ungheria. Tanta attesa anche per la Ferrari che, dopo la vittoria sfiorata con Leclerc nell’ultima uscita, è pronta a far vedere i miglioramenti che porterà per questo Gran Premio.

F1 Gp Ungheria 2021, il programma completo del weekend

Venerdì 30 luglio

Prove libere 1 – ore 11:30-12:30

Prove libere 2 – ore 15:00-16:00

Sabato 31 luglio

Prove libere 3 – ore 12:00-13:00

Qualifiche – ore 15:00-16:00

Domenica 01 agosto

Gara – ore 15:00

Sky o Tv8? Ecco dove vedere il Gp di Ungheria di F1 in diretta tv e streaming

Dove vedere il Gp di Ungheria 2021, diretta tv Sky o Tv8. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il Gran Premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la gara anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il Gran Premio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Il Gran Premio di Ungheria sarà visibile invece in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. Le Qualifiche verranno trasmesse alle ore 18:30, mentre la gara alle ore 18:15.