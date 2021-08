F1 Gp Belgio, le pagelle di una gara mai iniziata: Fia in confusione

Dopo la sosta estiva post Gp di Ungheria, riparte la F1 in Belgio. Riparte per modo di dire visto che la gara domenicale non è realmente mai iniziata. Per tutto il weekend la vera protagonista è stata la pioggia. Già durante le qualifiche, la bandiera rossa ha cominciato a sventolare sul tracciato, soprattutto dopo il brutto incidente di Lando Norris. La domenica poi, è stata all’insegna della pioggia, che non ha cessato nemmeno un minuto di bagnare la pista. Vince Verstappen, ma con punti dimezzati da regolamento visti i soli 2 giri percorsi.

The moment Max Verstappen was confirmed the race winner in Spa #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/0iyrCp9owC — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

Fia 3

Se i protagonisti non sono i piloti, qualcuno deve esserlo. E oltre alle condizioni atmosferiche, le decisioni della Fia hanno condizionato il Gp del Belgio, creano una prima volta in F1. Non ha senso criticare le scelte prese da Michael Masi e colleghi, in quanto ci sono troppi fattori da tenere conto che giustificano l’operato dei commissari. L’unica cosa che non è piaciuta, né alle squadre né ai tifosi, è stata la totale confusione che trasmettevano. Fin dall’inizio, la scelta di posticipare l’inizio della gara di 5 minuti in 5 minuti ha solo reso più bagnato il tracciato. Tutti nel paddock erano consapevoli che la pioggia sarebbe durata per molto. Poi è arrivata la decisione di interrompere la corsa, senza però dare indicazioni su quando sarebbe potuta riprendere. Successivamente hanno tenuto conto del fatto che dopo le 3 ore, per regolamento, la gara doveva finire. Ecco allora che arriva l’ufficialità che entro le 18:00 non si andava. Poi è arrivato il comunicato che confermava la durata di un’ora sola della corsa in caso si fosse ripartiti. Poi che si poteva sforare il tetto delle 18:00, ma che sarebbe comunque durata un’ora. Insomma, troppa confusione. La decisione poi di interrompere la gara dopo soli due giri, dietro la safety car peraltro, ha mandato su tutte le furie i piloti. Tutti tranne Verstappen ovviamente, che ha guadagnato 5 punti “a gratis” su Hamilton.

Menzione d’onore: George Russell

Anche se la gara non si è svolta, non si può non celebrare il capolavoro di George sabato. In condizione più che precarie della pista, ha tirato fuori un giro veloce che solo il solito Max è riuscito ad andare più forte. Ricordiamoci che guida una Williams. Prossimo anno sarà al volante della Mercedes e non sarà più una sorpresa, ma nella bufera del Belgio, sorride anche lui con il primo podio in F1.

A new face on the podium 🙌 Not a bad way to celebrate your 50th race in #F1! #BelgianGP 🇧🇪 @GeorgeRussell63 👏 pic.twitter.com/58f7YKFW16 — Formula 1 (@F1) August 29, 2021