Dove vedere F1 Gp Olanda 2021: orari e diretta tv Sky e Tv8

Dove vedere F1 Gp Olanda 2021: diretta tv Sky o Tv8. Dopo il più che anomalo Gran Premio del Belgio, la Formula Uno si sposta a nord, con un viaggio di due ore e mezza di macchina, verso Zandvoort, in Olanda. Dopo anni, uno dei circuiti più antichi della F1 ritorna nel calendario. Ampiamente modificato rispetto all’originale, ospiterà la serrata battaglia tra Max Verstappen, padrone di casa, e Lewis Hamilton, ancora leader del mondiale nonostante i punti persi senza gareggiare in Belgio. Nel weekend nei Paesi Bassi ci si aspetta una rinascita rossa, dopo la deludente qualifica belga della Ferrari, in preparazione al Gran Premio di casa a Monza.

Gp Olanda 2021, il programma del weekend

Venerdì 03 settembre

Prove libere 1 – ore 11:30-12:30

Prove libere 2 – ore 15:00-16:00

Sabato 04 settembre

Prove libere 3 – ore 12:00-13:00

Qualifiche – ore 15:00-16:00

Domenica 05 settembre

Gara – ore 15:00

Sky o Tv8? Ecco dove vedere il Gp d’Olanda in diretta e streaming

Dove vedere il F1 Gp d’Olanda 2021, diretta tv Sky o Tv8. Sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il Gran Premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la gara anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il Gran Premio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Il Gran Premio de’Olanda sarà visibile invece in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. Le Qualifiche verranno trasmesse sabato alle ore 18:30, mentre la gara domenica alle ore 18:00.