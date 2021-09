Mick Schumacher F1 con la Haas anche nel 2022

E’ arrivato il momento di tirare le somme per Mick Schumacher infatti sarà uno dei piloti dell’Uralkali Haas F1 nel 2022. Il percorso di Mick non con pochi ostacoli, potrà quindi continuare in Ferrari Driver Academy. La crescita del giovane negli ultimo anni è stata davvero eccezionale, continuerà il suo percorso nella squadra con la quale ha iniziato.

Le dichiarazioni sulla Haas di Mick Schumacher

“Essere uno dei venti piloti che gareggiano in Formula 1 significa già vivere il mio sogno. Il primo anno con Haas è stato fin qui molto emozionante e istruttivo. Sono sicuro che il bagaglio di conoscenze di quest’anno mi tornerà molto utile nel 2022, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti. Considerando quanto sono forti le ambizioni di Haas F1 Team e il supporto di Ferrari, sono fiducioso che l’anno prossimo ci avvicineremo al gruppo di avversari davanti a noi e saremo in grado di lottare per la zona punti. Questa squadra sta diventando più forte e io non vedo l’ora di poter dare il mio contributo per portarla quanto più possibile avanti in classifica. Infine desidero ringraziare la Ferrari Driver Academy per la fiducia che continua ad avere in me da molti anni”.

Schumacher le qualità e le doti di un vero campione agli esordi

Dalle parole del Racing Director della Ferrari, Laurent Mekies, apprendiamo: “Nella sua stagione d’esordio in Formula 1 Mick sta confermando quelle qualità e quei valori che lo hanno contraddistinto in tutta la sua ancor giovane carriera” il discorso continua elogiando la determinazione del giovane. Infatti: “Velocità, determinazione, impegno e voglia d’imparare: sono alcune delle caratteristiche che lo hanno messo in luce nel suo cammino all’interno della nostra Academy e che ha iniziato a dimostrare anche con la Haas. Siamo molto fiduciosi che la sua crescita continuerà ancora più forte in un team che ne condivide le ambizioni“.

Sembra che la carriera del giovane proseguirà anche in memoria dei successi del padre. Intanto la famiglia dell’ex campione di F1 sta continuando a supportarlo nella sua ripresa e speriamo che possa stare meglio.