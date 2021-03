Mick Schumacher: il vero carburante per lui? Dare sempre il meglio in onore del padre

Il tedesco Mick Schumacher è molto motivato in vista del suo debutto nei test collettivi con la Haas. Il campione di F2 non è preoccupato del fatto che il team non aggiornerà la monoposto con i gettoni di sviluppo (i quali servirebbero per aggiornare le componenti delle macchine): “Cercherò di spremere ogni dettaglio dalla vettura. L’obiettivo è imparare ogni volta che scendo metto piede in pista “.

Gli obbiettivi da raggiungere sono chiari, tutto sta nel raggiungerli

– Gli obbiettivi sono:

Prendere confidenza con la Formula 1

Confermare che ha fatto dei progressi come pilota

Farsi trovare pronto qualora dovesse arrivare un’opportunità

Soprattutto confermarsi davanti al compagno di squadra, Nikita Mazepin .

. Poi sarà il momento di pensare al 2022.

Mick, durante la presentazione del team Haas, ha rivelato: “Sono impaziente ed emozionato. Non vedo l’ora di iniziare, di scendere in pista per i test per poi iniziare a pensare alla mia prima gara in Formula 1. Suona bene, e mi fa sentire alla grande”. Mick Schumacher non sta più nella pelle, vuole entrare al più presto in azione e per farlo deve aspettare che si completino i primi test in Bahrain, pista dove ha dato il meglio di se nel 2019 completando un ottimo test al volante della Ferrari.

Da allora sono passati ben 2 anni, un lasso di tempo che ha permesso al pilota Mick Schumacher di entrare a far parte della Formula 2, un passaggio che a sua volta ha creato il lascia passare per entrare nella Formula 1. Ma già sa che non potrà ottenere risultati degni di nota, perché quella in Haas è una stagione di transizione.

D: Quanto hanno impattato i protocolli Covid sulla preparazione della stagione?

R: “Abbastanza, non facilitano le cose. Ci sono state diverse difficoltà per raggiungere l’Inghilterra luogo dove dovevo unirmi alla squadra per mettere a punto il sedile. Infatti per via della quarantena ho dovuto stravolgere tutto e rispettare le regole imposte dal Covid, rimanendo alcuni giorni in una camera, per poi raggiungere la squadra per un giorno e mezzo. Non è stato facile ma alla fine abbiamo fatto tutto: devo dire però che la giornata dedicata al sedile è stata molto lunga. Ma ne è valsa la pena, perché il risultato che abbiamo raggiunto è stato ottimo. Poi, ovviamente, servirà la conferma in pista”.

D: Recentemente hai ricevuto dei commenti poco gentili in merito ad una tua intervista in cui ti è stato chiesto un parere sulle iniziative di Hamilton.

R: “Mi è stato posta una domanda in merito a cosa penso di ciò che Lewis Hamilton sta facendo con le sue iniziative antirazzismo e tutto il resto, ed è stato riportato su Internet che non ho voluto commentare, il che non è corretto. Fondamentalmente non volevo parlare di Lewis in quella particolare intervista, ma voglio chiarire che mi sto battendo contro tutte le tipologie di razzismo e disuguaglianze. Sono ovviamente contrario a tutto ciò, e ci tengo che sia ben chiaro”.

D: Cosa pensi dell’idea della gara sprint?

R: “Può essere molto interessante provarla, dal mio punto di vista ogni gara in sé è fantastica, quindi credo che valga la pena di vedere se funziona”.

D: Quali credi saranno le maggiori difficoltà che dovrai affrontare in questa stagione?



R: “È difficile per me adesso identificare quali potranno essere i miei punti deboli e quelli di forza, alla fine ho potuto fare solo un giorno di test con la Haas. Ho lavorato su alcuni aspetti in particolare, spero di avere un buon pacchetto per iniziare bene la stagione e di poter adattarmi alle varie problematiche che ci saranno gara dopo gara. Per ora posso dire di aver lavorato bene con la squadra, mi sento già molto a mio agio e credo che lo stesso valga anche da parte del team nei miei confronti. Penso che ci sia la base per poter iniziare a lavorare bene e per creare un legame ancora più forte durante la stagione”.

D: Ti sei fatto un’idea di come sarà il tuo rapporto con Nikita?

R: “Se la squadra ci ha scelto come coppia credo che ci sia una buona ragione. Ho già detto di quanto sia impaziente di iniziare la stagione, e credo sia così anche per Nikita, siamo entrambi motivati e vogliamo spingere il più possibile per migliorare, senza tralasciare il minimo dettaglio. Io e Nikita siamo stati compagni di squadra ai tempi del kart, poi abbiamo corso insieme in diverse categorie, come Formula 3 e Formula 2 nel 2020, e abbiamo lottato per vittorie e per il titolo”.

D: Cosa pensi della decisione della squadra di non sviluppare la monoposto 2021?

R: “Cercheremo di lavorare su ogni aspetto, ogni dettaglio, per spremere tutto il possibile dalla vettura. Da parte mia l’obiettivo è quello di dare il massimo ogni volta che scendo in pista, ho tanto da imparare e voglio cogliere ogni opportunità per crescere”.

D: Che programmi hai con Ferrari quest’anno?

R: “Abbiamo diverse attività che faremo insieme, come il programma al simulatore e altre cose che farò con FDA. La connessione è attiva, sono un pilota FDA (federazione driver Academy) e per me è fantastico poter contare sul sostengo e l’aiuto nella preparazione mirata a svolgere al meglio il lavoro che mi attende nella mia prima stagione in Formula 1”.

D: Nelle serie propedeutiche hai sempre dato il meglio di te nella seconda stagione in una categoria. Ti aspetti che avverrà lo stesso anche in Formula 1?

R: “Ti saprò rispondere meglio quando la mia prima stagione sarà finita. Ma credo sia naturale crescere dopo aver familiarizzato con un contesto, quando sei integrato in una squadra. È altrettanto vero che voglio sfruttare ogni singola sessione per migliorarmi, sin dai primi chilometri che potrò completare”.

D: Parli spesso con Jock Clear?

R: “Sì, gli ho sempre parlato molto negli ultimi anni. La prima volta che ho lavorato con lui è stato nel 2014, in una sessione al simulatore, è stato molto divertente ed interessante considerando che in quel momento ero ancora in karting. A volte abbiamo parlato del lavoro che ha svolto nel corso degli anni con tanti piloti, incluso mio padre, ed è sempre molto interessante. Ho preso molti appunti in merito, e non vedo l’ora di lavorare ancora più da vicino con lui quest’anno”.

D: Cosa ne pensi della livrea della monoposto con i colori russi?

R: “Sono i colori della squadra, e credo che in generale la monoposto abbia un bell’impatto. Mi sembra molto bella, esuberante”.

D: Senti un po’ di pressione legata al riportare in Formula 1 un cognome come il tuo?

R: “Non ho mai detto che è causa di pressione, e credo di essere abbastanza sicuro che non lo dirò mai. Sono felice del mio cognome, e sono altrettanto felice di riportarlo in Formula 1, è una spinta motivazionale aggiuntiva a fare il massimo ogni singolo giorno”.

