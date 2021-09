Piero Ferrari su Mick Schumacher grandi possibilità

Le parole di Piero Ferrari su Mick Schumacher sono davvero di buon auspicio per tutti fan del Cavallino. Le sue parole lasciano intendere quanto l’impegno del ragazzo e le sua qualità sportive possano permettergli di diventare un grande campione come il padre. Le parole sono di affetto e allo stesso tempo ricordano anche l’amato Michael Schumacher. Mick è al suo primo Mondiale e Ferrari è sicuro che dimostrerà il suo talento.

Le dichiarazioni di Piero Ferrari sul giovane

“Le grandi vittorie di Daytona e Le Mans hanno costruito il mito Ferrari. Ma il passato ce lo dobbiamo mettere alle spalle, come diceva mio padre, e lo dobbiamo tenere in considerazione per non ripetere gli errori. Lo sport è molto importante per la nostra azienda“. Queste sono le parole che Ferrari ha detto durante la cerimonia di consegna del Premio Internazionale “Mecenate dello Sport” ricevuto e promosso dalla Fondazione Mecenate dello Sport – Varaldo Di Pietro.

Ferrari dalla vendita auto allo sport sempre in corsa: per Mick Schumacher grandi possibilità

Pietro Ferrari ha aggiunto: “Ferrari vende automobili apprezzate in tutto il mondo ma è anche sport. Sono due facce della stessa medaglia, tutti sanno che la Ferrari comunque corre e c’è. Ci siamo e ci saremo“. Inoltre le sue parole per Michael non sono di certo mancate, l’affetto infatti sembra davvero immenso, nel ricordo di un campione che ha dato tantissimo a questo sport. “Ho avuto il piacere di avere Schumacher ospite a casa e bere assieme una bottiglia di vino rosso, aveva davvero piacere nell’avere questi momenti di intimità e tranquillità. Era una persona semplice, chiara, precisa, una personalità molto lineare. Mi spiace che ne parliamo oggi come fosse morto, non è morto. Lui c’è ma non riesce a comunicare“.

Le parole di supporto sul percorso di Mick Schumacher grandi possibilità per il ragazzo

“Mick sta facendo il suo percorso, è in un team che appoggiamo. Loro hanno fatto una scelta che è quella di non spendere nel 2021 e hanno usato una macchina che non era già buona del 2020. Stanno spendendo tanto per il 2022 e anche noi di Ferrari stiamo aiutando il team Haas. Speriamo di dargli per il suo secondo anno una vettura che possa dimostrare le sue qualità“.

Siamo certi di aspettarci davvero delle meravigliose avventure da questo giovanissimo ragazzo che spera di fare grandi cose in Ferrari!