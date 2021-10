F1 GP Turchia, Binotto: “Ci abbiamo provato, c’è un po’ di amarezza”

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, al termine del Gran Premio di Formula 1 di Turchia, ha commentato la gara, che ha visto Leclerc al 4° posto e Sainz 8°, ai microfoni di Sky Sport. “aver provato a vincere – ha evidenziato -, abbiamo sofferto il graining”, con il pilota monegasco che ha tentato di conquistare un posto sul podio provando a finire la gara senza pit-stop; mentre il pilota spagnolo è stato autore di una rimonta dopo la partenza dalla penultima casella.

GP Turchia, Ferrari, Binotto: “Con Charles ci abbiamo provato, è andata male”

“Ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato, c’è un po’ di amarezza. È stato coraggioso provarci, eravamo terzi e il rischio era quello di perdere il podio”, ha riassunto lo svolgimento delle fasi di gara Mattia Binotto. “Purtroppo abbiamo sofferto il graining sul posteriore come tutti e l’abbiamo pagata – ha ammesso -. Uscendo con Perez alle spalle, Charles ha dovuto spingere molto”. Il team principal del Cavallino ha poi analizzato la gara di Sainz: “Sono contento della gara di Carlos e della rimonta, il passo gara era buono. Ha fatto molti sorpassi all’inizio, sappiamo di poter contare su due Power Unit con entrambi i piloti e vogliamo sfruttarli nel finale di stagione”. In conclusione Binotto ha rivolto lo sguardo al proseguo della stagione: “Con la nuova Power Unit però siamo davanti agli altri e possiamo provarci sempre con il podio. Dobbiamo consolidare questi fattori da qui alla fine del Mondiale. Stiamo lavorando un passo per volta, non c’è la bacchetta magica. Bisogna sempre migliorare”.