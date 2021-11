Sainz: “Sto trovando il feeling con la Ferrari”

Si sono da poco concluse le Libere 2 e le due Ferrari hanno ottenuto l’ottavo tempo con Carlos Sainz 1’13”078 e il nono con Charles Leclerc 1’13”099. I due Ferraristi si schiereranno in griglia di partenza per la Sprint Qualifyng Race in sesta posizione con Sainz e in settima con Leclerc. I risultati degli ultimi tempi manifestano la crescita della Scuderia di Maranello e in particolare è evidente anche quella del neoacquisto Carlos Sainz. Il pilota spagnolo ha iniziato il suo campionato in rosso stupendo fin da subito per costanza e affidabilità nei risultati, ma più volte con prudenza e realismo ha dichiarato di avere ancora tanto da imparare. Abituarsi ad una nuova monoposto e al metodo di lavoro della scuderia richiede tempo e Sainz ha saputo avere pazienza con se stesso impegnandosi al massimo. Ormai giunto all’ultima fase del campionato, ieri ha dichiarato per la prima volta di iniziare a sentirsi pienamente a suo agio con la vettura. Questa affermazione trova riscontro nei fatti, lo spagnolo sta conseguendo importanti risultati e sta mostrando di essere molto veloce.

Sainz: “Sto trovando il mio stile di guida…”



Ecco le parole di Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport F1 al termine delle qualifiche di ieri:

“E’ molto buono il feeling con la macchina, sto cominciando a trovare la mia strada e il mio stile di guida anche con questa monoposto. Abbiamo un buon passo, a inizio anno sarebbe stato più duro fare una Sprint Qualifyng Race, ma ora sono pronto e ho fatto dei bei giri.

“Gasly non è una sorpresa…”

Gasly non è una sorpresa per noi, forse lo è per i media, ma è mezzo decimo davanti a noi in tutte le simulazioni. Pierre Gasly è molto difficile da battere, erano andati forte anche nel 2019 in Brasile e quell’anno non avevano una macchina così performante. Il nostro obiettivo è provare a battere Gasly e diventare il “primo degli altri”. La Mercedes e la Red Bull sono ancora troppo avanti. Nella Sprint proveremo a passare Gasly in partenza e prendere una posizione in vista della gara di domenica”.

