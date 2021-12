Mick Schumacher promosso pilota riserva della Ferrari

Una stagione certamente avara di successi per Mick Schumacher a bordo della Haas. Nonostante tutto, considerando anche la caratura della monoposto americana, le prestazioni dello svizzero sono bastate a convincere il team Ferrari a promuoverlo come pilota di riserva per il 2022.

L’annuncio arriva direttamente da Mattia Binotto, team principal della scuderia di Maranello, il quale afferma: “Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver Academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari. Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità”.

Parole incoraggianti che dimostrano quanto si punti sulla crescita del giovane pilota che a marzo 2022 compirà 23 anni. Mick Schumacher sicuramente porta sulle spalle un ‘cognome pesante’ nel mondo della Formula 1. Per fermare le voci di corridoio sono arrivati anche ulteriori chiarimenti sulla scelta di promuoverlo a pilota di riserva. Binotto spegne le voci su possibili favoritismi extra-sportivi soffermandosi anche sulla stagione del pilota della Haas: “Ha fatto bene e progredito, non solo nella consistenza ma anche nella velocità”.

Mick Schumacher nella prossima stagione gareggerà regolarmente per la Haas. Salirà a bordo della monoposto rossa nel caso in cui uno dei due piloti Ferrari, Charles LeClerc o Carlos Sainz, per differenti ragioni non riuscisse a scendere in pista. Lo svizzero sarà riserva per 11 dei 23 Gran premi in programma. Gli altri 12 saranno invece a favore di Antonio Giovinazzi, l’altro pilota di riserva della Ferrari.