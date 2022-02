F1, Test Barcellona: i risultati del day 1

Sul circuito di Montmelò si è conclusa la prima giornata di test a Barcellona. Prima giornata che va in archivio con la McLaren di Lando Norris che ha ottenuto il miglior tempo con le gomme morbide, seconda la Ferrari di Charles Leclerc e terza quella di Carlos Sainz. A loro volta sono stati i più veloci in pista di quelli che hanno montato le gomme medie. Inoltre, i due hanno collezionato un totale di 153 giri ed è un dato confortante per la scuderia di Maranello, in quanto la monoposto sembra non dare problemi di affidabilità. Sesto il campione del mondo Max Verstappen. Ecco di seguito la classifica e i tempi della prima giornata.

Day 1, la classifica, i tempi e i giri in pista

Lando Norris (McLaren) – 1:19.568 – 103 giri Charles Leclerc (Ferrari) – 1:20.165 – 80 giri Carlos Sainz (Ferrari) – 1:20.416 – 67 giri George Russell (Mercedes) – 1:20.784 – 77 giri Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:20.929 – 50 giri Sebastian Vettel (Aston Martin) – 1:21.276 – 52 giri Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 1:21.638 – 115 giri Fernando Alonso (Alpine) – 1:21.746 – 121 giri Max Verstappen (Red Bull) – 1:22.246 – 147 giri Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 1:22.572 – 23 giri Alexander Albon (Williams) – 1:22.760 – 66 giri Mick Schumacher (Haas) – 1:22.962 – 18 giri Lance Stroll (Aston Martin) – 1:23.327 – 61 giri Nicolas Latifi (Williams) – 1:23.379 – 66 giri Nikita Mazepin (Haas) – 1:24.505 – 20 giri Robert Kubica (Alfa Romeo) 1:25.909 – 9 giri Esteban Ocon (Alpine) – // – // Daniel Ricciardo (McLaren) – // – // Pierre Gasly (AlphaTauri) – // – // Sergio Perez (Red Bull) – // – //