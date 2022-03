Formula 1, test in Bahrain: risultati e tempi della prima giornata

La stagione di Formula 1 è entrata nel vivo con i test pre-stagionali in Bahrain. La prima giornata sul circuito di Sakhir termina con l’AlphaTauri di Pierre Gasly al comando. Il pilota francese ha ottenuto il miglior tempo in 1:33.902 con gomma rossa, mentre alle sue spalle si sono piazzati Carlos Sainz e Charles Leclerc (miglior tempo della mattinata), entrambi con gomma gialla. La Ferrari ha confermato di essere affidabile e costante nella simulazione passo gara. 137 giri per Sergio Perez con la sua Red Bull RB18, che poi ha chiuso la sessione con un testa coda e provocando una bandiera rossa a 5 minuti dalla fine. Protagonista di questa prima giornata anche la Mercedes che ha fatto molto parlare di sé per le novità presentate sulla W13. Ecco di seguito i risultati e i tempi di questa prima giornata di test in Bahrain.

Test Bahrain: risultati e tempi della prima giornata

Ecco la classifica con i tempi finali e i giri percorsi in questa prima giornata di test:

GASLY (AlphaTauri) – 1:33.902 – C4 – 103 giri SAINZ (Ferrari) – 1:34.359 – C3 – 52 giri LECLERC (Ferrari) – 1:34.531 – C3 – 64 giri STROLL (Aston Martin) – 1:34.736 – C4 – 50 giri ALBON (Williams) – 1:35.070 – C4 – 104 giri NORRIS (McLaren) – 1:35.356 – C2 – 50 giri BOTTAS (Alfa Romeo) – 1:35.495 – C3 – 66 giri VETTEL (Aston Martin) – 1:35.706 – C3 – 39 giri RUSSELL (Mercedes) – 1:35.941 – C3 – 60 giri PEREZ (Red Bull) 1:35.977 – C2 – 138 giri HAMILTON (Mercedes) – 1:36.365 – C3 – 62 giri ALONSO (Alpine) – 1:36.745 – C3 – 24 giri OCON (Alpine) – 1:36.768 – C2 – 42 giri ZHOU (Alfa Romeo) – 1:37.164 – C3 – 54 giri FITTIPALDI (Haas) – 1:38.527 – C2 prototype – 47 giri