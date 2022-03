GP Arabia Saudita, brutto incidente e auto divisa in due per Mick Schumacher: le condizioni – VIDEO

Brutto incidente per Mick Schumacher nel corso del Q2 del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1. Il pilota tedesco, figlio della leggenda dei motori Michael Schumacher, ha perso il controllo della sua Haas ed è terminato ad alta velocità contro il muro. Ecco di seguito la dinamica dell’incidente e le condizione di Mick Schumacher.

Incidente Schumacher: la dinamica e le condizioni

La Haas di Mick Schumacher, intorno alle 18:45 a cinque minuti dal termine delle Q2 del Gran Premio dell’Arabia Saudita, si è schiantata contro le barriere all’uscita della curva 11 ad alta velocità. La monoposto si è divisa in due e si è distrutta nell’impatto. In pista è subito apparsa la bandiera rossa ed è subito intervenuta l’auto medica e un ambulanza. Il pilota tedesco è stato portato al centro medico ed è cosciente. Inoltre, come comunicato dalla Haas, Mick non ha subito danni fisici e sarà trasportato in ospedale per i controlli del caso.