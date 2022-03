Dove vedere GP Arabia Saudita 2022 F1: diretta TV in chiaro e streaming, Sky o TV8?

Dopo la favolosa doppietta Ferrari in Bahrain scopriamo dove vedere il GP Arabia Saudita di F1, seconda prova del mondiale.

C’è molta curiosità nel vedere se Leclerc e Sainz sapranno dare continuità alla grande prova nell’esordio del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco infatti ha chiuso un weekend favoloso in cui è riuscito ha mettere insieme pole position, vittoria e giro veloce. Anche lo spagnolo Sainz può ritenersi molto soddisfatto riuscendo a chiudere alle spalle del compagno un Gran Premio molto positivo.

Formula 1, si replica nel GP di Arabia Saudita. Dove vedere il secondo appuntamento stagionale

Il weekend di gare sul circuito di Jeddah sarà dal 25 al 27 Marzo e sarà trasmesso da Sky Sport F1 in diretta TV e in streaming su Sky Go e Now. Ecco gli orari dove vedere in diretta il GP Arabia Saudita:

venerdi 25 marzo

15/16 prove libere 1

18/19 prove libere 1

sabato 26 marzo

15/16 prove libere 3

dalle 18 Qualifiche Ufficiali

domenica 27 marzo

19:00 GP Arabia Saudita

Sarà possibile seguire le qualificazioni e la gara anche su TV8 in differita.