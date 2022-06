Formula 1, dove vedere Gp Silverstone in tv e in streaming gratis: Sky Sport o TV8?

DOVE VEDERE GP SILVERSTONE, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – Dopo un weekend di riposo per i piloti di Formula 1, si torna in pista: la Ferrari e Charles Leclerc vogliono provare a far partire la rimonta sulle Red Bull e, in particolare, sul leader del Mondiale Max Verstappen. La F1-75 del monegasco ha una Power Unit rinnovata, quindi cercherà fin dall’inizio del weekend di spingere al massimo prendendosi la pole e confermandosi in gara.

Formula 1, il programma del Gran Premio di Silverstone (Gran Bretagna): date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend inglese di Formula 1:

Venerdì 1 luglio: Prove libere 1 ore 14; Prove libere 2 ore 17

Sabato 2 luglio: Prove libere 3 ore 13; Qualifiche ore 16

Domenica 3 luglio: Gara ore 16

Formula 1 Silverstone, ecco dove vedere il Gp di Gran Bretagna in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend di Formula 1 sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. In chiaro, sarà possibile guardare qualifiche e gara su TV8, ma solo in differita: sabato 2 luglio alle 19.30 le qualifiche, domenica 3 luglio alle 19 la gara. In streaming gratis, dunque, si potrà assistere all’evento in differita sul sito internet di TV8.