Formula 1, dove vedere Gp Austria in tv e in streaming gratis: Sky Sport o TV8?

DOVE VEDERE GP AUSTRIA, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – La Formula 1 non si ferma mai: dopo il Gran Premio di Silverstone, con la prima vittoria in carriera di Sainz, si torna subito in pista con il circuito del Red Bull Ring. Una gara agrodolce per la Ferrari, quella di Gran Bretagna: la vittoria dello spagnolo è stata sicuramente una grande soddisfazione, ma la strategia sbagliata per Leclerc potrebbe averlo condannato definitivamente a dire addio al titolo. In realtà, però, mancano ancora 13 gare e tutto è ancora aperto.

Formula 1, il programma del Gran Premio di Spielberg (Austria): date e orari di libere, qualifiche, Sprint Race e gara

Questo il programma completo del weekend austriaco di Formula 1:

Venerdì 8 luglio: Prove libere 1 ore 13.30; Qualifiche ore 17

Sabato 9 luglio: Prove libere 2 ore 12.30; Sprint Race ore 16.30

Domenica 10 luglio: Gara ore 15

Formula 1 Austria, ecco dove vedere il Gp di Spielberg in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend di Formula 1 sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. In chiaro, sarà possibile guardare Sprint Race e gara su TV8, ma solo in differita: sabato 9 luglio alle 20.15 la Gara Sprint, domenica 10 luglio alle 18 la gara. In streaming gratis, dunque, si potrà assistere all’evento in differita sul sito internet di TV8.