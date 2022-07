Formula 1, dove vedere Gp Francia in tv e in streaming gratis: Sky Sport o TV8?

DOVE VEDERE GP FRANCIA, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – La Formula 1 riparte dopo un weekend di pausa: la Ferrari arriva da due vittorie consecutive tra Silverstone e Austria, e finalmente Leclerc ha ritrovato il sorriso dopo una grande prova di forza su Verstappen al Red Bull Ring di Spielberg. Per tenere vivo il Mondiale, il monegasco non può fermarsi però: deve riuscire a recuperare altri punti in breve tempo, sfruttando anche i numerosi aggiornamenti che Ferrari sta preparando per Francia e Ungheria.

Formula 1, il programma del Gran Premio di Le Castellet (Francia): date e orari di libere, qualifiche, Sprint Race e gara

Questo il programma completo del weekend francese di Formula 1:

Venerdì 22 luglio: Prove Libere 1 ore 14; Prove Libere 2 ore 17

Sabato 23 luglio: Prove Libere 3 ore 13; Qualifiche ore 16

Domenica 24 luglio: Gara ore 15

Formula 1 Francia, ecco dove vedere il Gp di Le Castellet in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend di Formula 1 al Circuito Paul Ricard sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. In chiaro, sarà possibile guardare qualifiche e gara su TV8, e questa volta anche in diretta: sabato 22 luglio alle 16 le qualifiche, domenica 23 luglio alle 15 la gara. In streaming gratis, dunque, si potrà assistere all’evento in diretta sul sito internet di TV8.