F1, ordine arrivo GP Silverstone: prima vittoria in carriera per Sainz e disastro Verstappen. Ecco la classifica piloti aggiornata

Weekend indimenticabile per Carlos Sainz, che a Silverstone conquista la prima pole position in carriera e la prima vittoria in carriera in F1. Secondo posto per la Red Bull di Sergio Perez, che compie una rimonta pazzesca grazie all’aiuto della safety car, e chiude il podio Sir Lewis Hamilton. Un Gran Premio ricco di emozioni vissute sin dal via, a cominciare dal pauroso incidente di Guanyu Zhou, fino alla safety car a pochi giri dal termine. Safety car, complice la strategia ai box della Ferrari, che è costata la vittoria a Charles Leclerc. L’altro protagonista di giornata è stato Max Verstappen che chiude al settimo posto, complice una foratura e dei problemi al fondo. Super gara, anche, di Mick Schumacher che conquista i primi punti in Formula 1. Ecco di seguito l‘ordine d’arrivo del Gran Premio di Gran Bretagna e come cambia la classifica del mondiale piloti.

F1, ordine d’arrivo GP Silverstone 2022

Ecco l’ordine d’arrivo della decima tappa del mondiale 2022 di Formula 1, ovvero il Gran Premio di Gran Bretagna:

Carlos Sainz (Ferrari) – 25 pt. Sergio Perez (Red Bull) – 18 pt. Lewis Hamilton (Mercedes) – 16 pt. [Giro Veloce] Charles Leclerc (Ferrari) – 12 pt. Fernando Alonso (Alpine) – 10 pt. Lando Norris (McLaren) – 8 pt. Max Verstappen (Red Bull) – 6 pt. Mick Schumacher (Haas) – 4 pt. Sebastian Vettel (Aston Martin) – 2 pt. Kevin Magnussen (Haas) – 1 pt. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 pt. Nicholas Latifi (Williams) – // Daniel Ricciardo (McLaren) – // Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – // George Russell (Mercedes) – DNF Guanyu Zhou (Alfa Romeo) – DNF Pierre Gasly (AlphaTauri) – DNF Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – DNF Esteban Ocon (Alpine) – DNF Alexander Albon (Williams) – DNF

Classifica piloti aggiornata dopo il GP di Silverstone 2022

Ecco come cambia la classifica del Mondiale piloti di Formula 1 dopo la vittoria di Carlos Sainz, il quarto posto di Charles Leclerc e il settimo di Max Verstappen nel Gran Premio di Silverstone:

Verstappen – 181 pt. Perez – 147 pt. Leclerc – 138 pt. Sainz – 127 pt. Russell – 111 pt. Hamilton – 93 pt. Norris – 58 pt. Bottas – 46 pt. Ocon – 39 pt. Alonso – 28 pt. Gasly – 16 pt. Magnussen – 16 pt. Vettel – 15 pt. Ricciardo – 15 pt. Tsunoda – 11 pt. Zhou – 5 pt. Schumacher – 4 pt. Albon – 3 pt. Stroll – 3 pt. Latifi – 0 pt. Hulkenberg – 0 pt.

Il video dell’incidente di Guanyu Zhou