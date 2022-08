Alexander Albon: rinnovo biennale con la Williams

Periodo di annunci in Formula 1, dopo il ritiro di Vettel, il passaggio di Alonso in Aston Martin e l’accordo tra Red Bull e Honda, arriva la notizia di un nuovo rinnovo. Il matrimonio tra Alexander Albon e la Williams continuerà per almeno altri 2 anni. Il pilota anglo-thailandese commenta con gioia il raggiungimento dell’accordo con il team di Grove: “È davvero emozionante rimanere con la Williams. Non vedo l’ora di vedere cosa possiamo ottenere come squadra nel resto di questa stagione e nel prossimo anno. Il team si sta impegnando al massimo per migliorare, sono davvero motivato nel continuare questo viaggio per sviluppare ulteriormente le nostre conoscenze insieme”.

Alexander Albon trolla il tweet di Piastri

Il compagno di squadra di Latifi ha voluto comunicare il suo rinnovo scherzando su quanto accaduto a Piastri. Quest’ultimo è stato annunciato come nuovo pilota dell’Alpine ma successivamente ha smentito con un tweet: “Mi risulta che, senza il mio consenso, Alpine F1 abbia diffuso nel tardo pomeriggio un comunicato stampa in cui si afferma che guiderò per loro il prossimo anno. Questo è sbagliato e non ho firmato un contratto con Alpine per il 2023”. Parafrasando in modo ironico il messaggio del collega, Albon ha twittato: “Mi risulta che, con il mio consenso, Williams Racing abbia diffuso un comunicato stampa questo pomeriggio in cui si afferma che guiderò per loro il prossimo anno. Questo è corretto, ho firmato un contratto con la Williams per il 2023. Guiderò la Williams nei prossimi anni”.