Formula 1, dove vedere Gp Monza in tv e in streaming gratis: orari TV8 e Sky Sport

DOVE VEDERE GP MONZA, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – C’è davvero poco da fare, per la Ferrari: Max Verstappen sta volando verso il suo secondo Mondiale, dopo quello vinto clamorosamente all’ultima gara ad Abu Dhabi nel duello con Hamilton. Quest’anno, il duello con Leclerc sembra essersi fermato molto prima: anzi, la Ferrari deve addirittura iniziare a guardarsi le spalle dal ritorno della Mercedes e dei suoi piloti Russell ed Hamilton.

Formula 1, il programma del Gran Premio di Monza: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend italiano di Formula 1:

Venerdì 9 settembre: Prove Libere 1 ore 14; Prove Libere 2 ore 17

Sabato 10 settembre: Prove Libere 3 ore 13; Qualifiche ore 16

Domenica 11 settembre: Gara ore 15

Formula 1 Monza, ecco dove vedere il Gran Premio d’Italia in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend italiano di Formula 1 sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. Per il nostro Gran Premio di casa, però, sarà possibile vedere la gara anche anche in chiaro e in diretta su TV8: gli orari anche sul canale 8 DTT saranno quindi gli stessi di Sky.