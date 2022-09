Formula 1, dove vedere Gp Singapore in tv e in streaming gratis: orari TV8 e Sky Sport

DOVE VEDERE GP SINGAPORE, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – Da questo Gran Premio, possiamo dirlo, ogni momento potrebbe essere quello buono per la Red Bull e per Max Verstappen. L’olandese potrebbe infatti già vincere il Mondiale a partire dal GP di Singapore: certo, servirebbe un suicidio di Leclerc e di Perez, ma a questo punto i giochi sembrano ormai chiusi. La Ferrari, però, vuole provare a lottare almeno per il mondiale costruttori: ce la farà?

Formula 1, il programma del Gran Premio di Singapore: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend italiano di Formula 1:

Venerdì 30 settembre: Prove Libere 1 ore 12; Prove Libere 2 ore 15

Sabato 1 ottobre: Prove Libere 3 ore 12; Qualifiche ore 15

Domenica 2 ottobre: Gara ore 14

Formula 1 Marina Bay Circuit, ecco dove vedere il Gran Premio di Singapore in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend di SIngapore di Formula 1 sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. Per il Gran Premio del Marina Bay Circuit, però, non sarà disponibile la diretta in chiaro su TV8.