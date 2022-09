Penalità al GP di Monza: pioggia di sanzioni per i piloti

Pioggia di penalità al GP di Monza per diversi piloti. Manca il comunicato ufficiale ma con ogni probabilità ci troveremo nuovamente davanti alla stessa situazione vissuta in Belgio. Al momento sono già cinque i piloti che dovrebbero essere sanzionati e quindi le posizioni ottenute in qualifica sicuramente non saranno le stesse della griglia di partenza.

Penalità al GP di Monza: Hamilton partirà dal fondo

Il pilota della Mercedes sette volte campione del mondo è sicuro di partire dalle ultime posizioni, infatti il team ha deciso di cambiare la Power Unit sulla monoposto di Lewis Hamilton. Valtteri Bottas subirà la stessa sanzione del Re Nero, cambio di Power Unit anche per il finlandese dell’Alfa Romeo. In attesa del comunicato ufficiale c’è Yuki Tsunoda, il giapponese dell’Alpha Tauri sarà retrocesso di 10 posizioni in pista. Stessa sorta per Mick Schumacher a causa della sostituzione del cambio della sua Haas. Infine da valutare la penalità al Gp di Monza per Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari perderebbe 5 posizioni con il nuovo ibrido ma qualora dovesse cambiare anche lui la Power Unit, subirebbe le stesse sanzioni di Hamilton e Bottas.