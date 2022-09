GP d’Italia, Leclerc: “Speriamo di poter far gioire i nostri fan andando oltre le nostre aspettative”

Charles Leclerc distante ben 109 punti da Max Verstappen, leader della generale, al GP d’Italia sembra aver dimenticato il divario quasi incolmabile. Il pilota del Cavallino rampante durante la conferenza stampa della vigilia, ha affermato: “Correre qui è sempre incredibile, i tifosi sono speciali e daremo il massimo per loro anche se non sarà facile”.

Le difficoltà della Ferrari emerse nelle ultime settimane sono palesi, anche Binotto è preoccupato della situazione, ma Leclerc sembra non scoraggiarsi troppo: “Correre davanti al proprio pubblico è sempre speciale, la settimana di Monza è impegnativa ma allo stesso incredibile. I tifosi ti fanno sentire a casa e ti danno una forza incredibile per dare il meglio”.

Leclerc al GP d’Italia è pronto a stupire

Il monegasco a Monza sa di non avere sconti dalle scuderie rivali e promette battaglia: “Non è una pista che si addice al meglio alle caratteristiche della nostra vettura. Ci aspettiamo che la Red Bull sia più veloce e sarà una gara difficile, ma speriamo di poter far gioire i nostri fan con un bel week-end andando al di là delle nostre aspettative”. Come spesso accade quest’anno la scuderia di Horner parte favorita e inoltre c’è anche la Mercedes che sembra recuperare terreno. Ad ogni modo nel GP d’Italia Leclerc potrà contare su un’arma in più: “Si sente la pressione ma si sente anche l’entusiasmo del pubblico, camminare per Milano e per Monza ti fa capire quanto la Ferrari sia amata dai tifosi e questo mi dà una bella carica. E’ un onore correre per la Ferrari a Monza e questo dà tantissime motivazioni a tutto il team”.