Verstappen: tutte le combinazioni per vederlo campione a Singapore

Il prossimo 02 ottobre Max Verstappen potrebbe essere eletto Campione del Mondo per la seconda volta consecutiva. L’olandese volante ha ben 116 punti di vantaggio su Charles Leclerc e dopo la vittoria a Monza, in casa proprio della Ferrari, la strada per il successo è totalmente spianata. Il pilota Red Bull può tranquillamente limitarsi a gestire questo enorme vantaggio accumulato fino a oggi ma la fame vista al GP d’Italia ci fa capire che Verstappen scende in pista solo per vincere. Ad ogni modo appare difficile per l’uomo di punta del team di Horner poter festeggiare il titolo iridato già a Singapore, quando mancano ancora 6 gran premi alla fine della stagione.

Verstappen campione se…

Supermax può vincere il titolo piloti 2022 soltanto se dovesse arrivare primo e gli altri piloti non si piazzino meglio di: Charles Leclerc (Ferrari) – nono posto; Sergio Perez (Red Bull) – quinto posto; George Russel (Mercedes) – secondo posto; Carlos Sainz (Ferrari) – in qualsiasi posizione.