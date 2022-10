Binotto: “Penalità ridicola. Il rischio è perdere la credibilità dello sport”

Mattia Binotto arrabbiato come non mai dopo il Gp del Giappone che ha visto il doppio trionfo di Max Verstappen. L’olandese infatti oltre a vincere la gara si è aggiudicato anche il suo secondo titolo iridato consecutivo. A risultare determinante è stata la penalità data a Leclerc per un taglio di chicane. Questa decisione presa in tempo reale dai commissari dopo i fatti di Singapore, non è andata giù a Mattia Binotto, il quale ai microfoni di SkySport ha dichiarato: “La decisione della penalità di 5” a Leclerc è ridicola e inaccettabile, è una cosa che non ha senso. Leclerc non ha guadagnato posizione né tempo, quando abbiamo visto la nota eravamo tranquilli. Questa volta è stato deciso senza nemmeno ascoltare i piloti, al contrario di Singapore. Poi la partenza in quelle condizioni, la gru in pista. Questo dimostra che il momento è difficile. Il rischio è perdere la credibilità dello sport. Decisione incredibile, che non si capisce: due infrazioni identiche e due penalità diverse a distanza di sette giorni. Dobbiamo capire come migliorare la situazione, perché questa gestione non va bene”.