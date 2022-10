Formula 1, dove vedere Gp Austin in tv e in streaming gratis: orari TV8 e Sky Sport

DOVE VEDERE GP AUSTIN, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – Si è conclusa a Suzuka la corsa di Max Verstappen: l’olandese, vincendo il Gp del Giappone e beneficiando del terzo posto “a tavolino” di Leclerc a vantaggio di Sergio Perez, ha chiuso il discorso. Ancora una stagione di delusione per la Rossa, dunque, che continua a recriminare ed aspetta un trionfo mondiale ormai da 15 anni.

Formula 1, il programma del Gran Premio degli Stati Uniti: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend italiano di Formula 1:

Venerdì 30 settembre: Prove Libere 1 ore 21; Prove Libere 2 ore 00

Sabato 1 ottobre: Prove Libere 3 ore 21; Qualifiche ore 00

Domenica 2 ottobre: Gara ore 21

Formula 1 Austin, ecco dove vedere il Gran Premio degli USA in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend di Austin di Formula 1 sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. Per il Gran Premio degli USA, però, sarà disponibile anche la diretta in chiaro su TV8: pertanto la gara si potrà vedere anche gratuitamente in tv e in streaming sul sito del servizio.